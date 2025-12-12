Опрос: лишь около 20% поляков считают, что Туск оправдал их ожидания

Лишь около 20% поляков заявили, что премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал их ожидания.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на последний опрос IBRiS, передает "Европейская правда".

После двух лет пребывания в должности Дональд Туск получил "желтую карточку" от избирателей. Последний опрос IBRiS показывает, что почти половина респондентов оценивают деятельность премьер-министра ниже ожиданий.

Как показывает опрос, 44,1% опрошенных считают, что Туск выступил на посту премьера хуже, чем ожидалось.

Лишь 18,9% респондентов говорят, что премьер-министр оправдал их ожидания, и только для 6,3% он оказался значительно лучшим премьером, чем ожидалось.

Целых 30,9% считают, что Туск оправдал их ожидания значительно хуже, а 13,2% – что он оправдал их несколько хуже. 29,5% утверждают, что Туск руководил правительством в соответствии с их ожиданиями.

Как отмечается, каждый пятый избиратель "Гражданской коалиции" имеет негативное мнение о Туске после двух лет пребывания в должности.

А 12% избирателей оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") оценивают премьер-министра лучше, чем они ожидали.

Опрос IBRiS был проведен 5-11 декабря 2025 года на общенациональной выборке из 1072 человек.

В середине ноября после 100 дней президентства Кароля Навроцкого в Польше, более половины населения оценила его деятельность как положительную.

В конце ноября писали, что опросы свидетельствуют, что польская оппозиционная партия "Право и справедливость" имеет самую слабую поддержку за последние годы.

