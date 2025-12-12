Посол в Польше подтвердил, что Украина готова обменять свои беспилотники на польские МиГи

Польша может получить беспилотники украинского производства в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радио RMF24.

В контексте обсуждений о передаче польских истребителей МиГ-29 советского производства посол пояснил, что речь идет об обмене, а Польша может получить от украинцев "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".

"Это современное оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши", – пояснил посол.

Дипломат отказался назвать дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину, так же как и детали передачи беспилотников Варшаве.

"Нас могут слышать не только друзья, но и враги. Нам не позволено обсуждать детали, которые могут нарушить наше сотрудничество", – подчеркнул Боднар.

Ранее стало известно, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

После этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий не был проинформирован об этих намерениях, что, по его словам, может свидетельствовать о "злой воле и попытке в очередной раз отрезать президента от информации, важной с точки зрения польского государства".

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что не был проинформирован о намерениях по передаче истребителей МиГ-29 Украине.

В польском правительстве настаивают, что президент Кароль Навроцкий не мог не знать о намерениях передать истребители МиГ-29 Украине, несмотря на заявления главы государства и его подчиненного.