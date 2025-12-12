Грецькі фермери заблокували порт Салонік

Грецькі фермери у рамках загальнонаціонального протесту привезли трактори, сільськогосподарську техніку та туристичні автобуси до порту Салонік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kathimerini.

Фермери зібралися біля порту Салонік з усього регіону Македонії.

Аграрії вимагають швидшої виплати державної допомоги та додаткових заходів допомоги, які мали б покрити виробниці витрати та збитки, завдані штормом Байрон. Він охопив країну минулої п’ятниці.

Затримка виплат пов’язана з аудитом через розслідування корупційного скандалу – як підозрюють, деякі фермери у змові з державними посадовцями підробили документи про власність на землю, щоб податися на виплати.

На місці демонстрації забезпечили посилену присутність поліції для спостереження за акцією.

9 грудня грецькі фермери сільськогосподарською технікою влаштували десятки блокад на ключових дорогах країни та прикордонних пунктах пропуску.

Минулого тижня фермери намагались заблокувати аеропорт у Салоніках, тоді поліція застосувала сльозогінний газ.

Тим часом на Криті під час протестів фермери заблокували аеропорт.