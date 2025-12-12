Греческие фермеры заблокировали порт Салоник

Греческие фермеры в рамках общенационального протеста привезли тракторы, сельскохозяйственную технику и туристические автобусы в порт Салоник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kathimerini.

Фермеры собрались возле порта Салоник со всего региона Македонии.

Аграрии требуют скорейшей выплаты государственной помощи и дополнительных мер помощи, которые должны покрыть производительницы расходы и убытки, причиненные штормом Байрон. Он охватил страну в прошлую пятницу.

Задержка выплат связана с аудитом из-за расследования коррупционного скандала – как подозревают, некоторые фермеры в сговоре с государственными чиновниками подделали документы о собственности на землю, чтобы податься на выплаты.

На месте демонстрации обеспечили усиленное присутствие полиции для наблюдения за акцией.

9 декабря греческие фермеры сельскохозяйственной техникой устроили десятки блокад на ключевых дорогах страны и пограничных пунктах пропуска.

На прошлой неделе фермеры пытались заблокировать аэропорт в Салониках, тогда полиция применила слезоточивый газ.

Между тем на Крите во время протестов фермеры заблокировали аэропорт.