Фінляндія закупить у США ракети до винищувачів F-35

Фінляндія у п’ятницю заявила про наміри закупити у США ракети середньої дальності "повітря-повітря" (AMRAAM).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві фінського уряду.

В уряді зазначили, що ці ракети доповнюють озброєння майбутнього фінського парку літаків F-35.

"Завдяки цій закупівлі Фінляндія отримає доступ до новітньої та найпотужнішої версії ракети, що покращить нашу здатність реагувати на загрози в оперативному середовищі. Закупівля ще більше зміцнить нашу взаємодію зі Сполученими Штатами та іншими союзниками", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен.

Окрім ракет, закупівля охоплює інструкції та документацію, запасні частини та додаткове обладнання, транспортні послуги, а також послуги з навчання, ремонту та підтримки, що надаються виробником і постачальником.

Наразі ракети "повітря-повітря" AMRAAM, що використовуються флотом F/A-18 Hornet, є ключовою частиною озброєння фінських ВПС середньої дальності. Вони також використовуються в системі протиповітряної оборони NASAMS.

Версія D3, яка закуповується зараз, буде використовуватися лише флотом F-35.

Нагадаємо, наприкінці листопада міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав угоду про закупівлю американських протиповітряних ракет AIM-120D AMRAAM, які використовуються на озброєнні літаків F-35.

Повідомляли також, що Нідерланди планують вивчити можливість виробництва американських ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони.