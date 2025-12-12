Финляндия закупит в США ракеты для истребителей F-35

Финляндия в пятницу заявила о намерении закупить в США ракеты средней дальности "воздух-воздух" (AMRAAM).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении финского правительства.

В правительстве отметили, что эти ракеты дополняют вооружение будущего финского парка самолетов F-35.

"Благодаря этой закупке Финляндия получит доступ к новейшей и самой мощной версии ракеты, что улучшит нашу способность реагировать на угрозы в оперативной среде. Закупка еще больше укрепит наше взаимодействие с Соединенными Штатами и другими союзниками", – отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Помимо ракет, закупка охватывает инструкции и документацию, запасные части и дополнительное оборудование, транспортные услуги, а также услуги по обучению, ремонту и поддержке, предоставляемые производителем и поставщиком.

В настоящее время ракеты "воздух-воздух" AMRAAM, используемые флотом F/A-18 Hornet, являются ключевой частью вооружения финских ВВС средней дальности. Они также используются в системе противовоздушной обороны NASAMS.

Версия D3, которая закупается сейчас, будет использоваться только флотом F-35.

Напомним, в конце ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение о закупке американских противовоздушных ракет AIM-120D AMRAAM, которые используются на вооружении самолетов F-35.

Сообщалось также, что Нидерланды планируют изучить возможность производства американских ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны.