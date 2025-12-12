FT: в "мирном плане" предложили вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года

В последнем проекте мирного предложения, которое украинские и европейские чиновники представили Вашингтону, содержится пункт о том, что Украина должна присоединиться к ЕС до 1 января 2027 года.

Об этом говорится в публикации издания Financial Times, пишет "Европейская правда".

План является пересмотренной версией предложений администрации Трампа по прекращению войны. Последняя версия появилась в то время, когда Дональд Трамп усиливает давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на мирное соглашение.

"Присоединение (Украины) к ЕС до 1 января 2027 года указано в последнем проекте мирного предложения, которое украинские и европейские чиновники представили Вашингтону, сообщили Financial Times лица, ознакомленные с содержанием документа", – говорится в публикации без уточнений, кто из европейцев поддерживает такие радикально быстрые сроки вступления Украины.

Чиновники, которые поддерживают стремление Украины к вступлению в ЕС, заявили, что Европейская комиссия теперь понимает, что не должна срывать мирный процесс, выступая против быстрого членства Киева. Вместе с тем, Украина еще не завершила даже один из 36 разделов переговоров с ЕС, и такой график нарушил бы "основанный на заслугах" подход Евросоюза к принятию новых членов.

Лица, ознакомленные с мирным планом, заявили, что он заставит Брюссель пересмотреть весь процесс расширения, включая такие вопросы, как сроки доступа к фондам ЕС и право голоса.

Поддержка плана со стороны США будет означать, что Дональд Трамп сможет заставить венгерского премьера Виктора Орбана, который до сих пор блокировал процесс вступления Украины, отказаться от своего вето.

Президент Владимир Зеленский 11 декабря заявил, что вопрос будущего членства Украины в Евросоюзе зависит от европейцев, но также и от американцев.

В четверг во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка убежден, что разблокирование технических переговоров с ЕС позволит завершить процесс быстрее, чем просит Еврокомиссия.