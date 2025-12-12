СМИ описали, каких гарантий требует Бельгия для "репарационного займа" Украине

Бельгия требует "независимых" и "автономных" гарантий от стран ЕС в обмен на свою поддержку предложенного кредита для Украины, который планируют предоставить за счет замороженных российских активов.

Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

Эти тексты, которые сейчас обсуждаются послами ЕС, появились на фоне напряженных усилий Евросоюза убедить Бельгию поддержать так называемый "репарационный кредит" накануне решающего саммита Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе.

Euroclear, брюссельский депозитарий ценных бумаг, хранит большую часть из 210 млрд евро замороженных активов, которые хотят использовать для поддержки военных усилий Киева, что делает Бельгию ключевым игроком в переговорах ЕС.

В ряде поправок к юридическому предложению Еврокомиссии, которое впервые разослали послам ЕС на прошлой неделе, Бельгия отмечает, что гарантии должны быть "независимыми и автономными, чтобы оставаться в силе даже в случае, если кредит признают недействительным".

Среди других ключевых требований Бельгии – чтобы другие государства ЕС покрывали потенциальные юридические расходы, которые может повлечь подача Москвой иска против любого государства-члена; чтобы столицы ЕС не заключали новые инвестиционные договоры с Россией и отменили существующие; а также ряд других мер для защиты Бельгии от возможного возмездия со стороны Москвы.

Кроме того, Бельгия требует, чтобы сам Euroclear "не нес ответственности" за предоставление репарационного кредита, а его "директора несли ответственность только в случае грубой халатности".

Центральный банк России объявил ранее в пятницу, что подаст иск против Euroclear в московский суд.

Бельгия неоднократно критиковала Еврокомиссию за продолжение попыток реализовать схему кредита и призвала другие страны ЕС поддержать выпуск общего долга вместо этого. Однако этот вариант пока блокирует Венгрия, которая также категорически выступает против кредитной схемы.

Несмотря на то, что Бельгию неоднократно обвиняли в торможении усилий ЕС по внедрению кредита, поправки могут свидетельствовать о том, что Бельгия все-таки привлекается к проработке этого вопроса.

Читайте подробную статью на эту тему: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ.