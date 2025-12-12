Ердоган сказав Путіну, що в Україні потрібне хоча б часткове припинення вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з російським лідером Владіміром Путіним в Туркменістані наголошував у контексті війни в Україні на необхідності зупинити удари хоча б по енергооб’єктах та портах.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Ердоган зустрівся з Путіним на полях Міжнародного форуму миру і довіри, що проходив у столиці Туркменістану. Як повідомило управління зі зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, на переговорах йшлося про зусилля з досягнення миру в російсько-українській війні.

Ердоган вчергове заявив, що Туреччина надасть підтримку мирним зусиллям. Крім того, детально обговорювалися всі питання, в тому числі заморожування ЄС російських активів.

Ердоган зазначив, що зусилля, спрямовані на завершення війни шляхом встановлення справедливого і міцного миру, мають велику цінність, а також висловив переконання в можливості досягнення прогресу в сферах, що представляють практичну вигоду для обох сторін.

Також Ердоган зазначив, що корисним могло б стати введення обмеженого режиму припинення вогню, в першу чергу, щодо енергетичних об'єктів і портів.

Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за переговорним процесом, спрямованим на припинення війни, і в цьому контексті могла б приймати переговори в усіх форматах.

Нагадаємо, днями до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.

Президент Ердоган назвав ці атаки "тривожним загостренням".