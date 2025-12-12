Эрдоган сказал Путину, что в Украине нужно хотя бы частичное прекращение огня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Туркменистане отмечал в контексте войны в Украине необходимость остановить удары хотя бы по энергообъектам и портам.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган встретился с Путиным на полях Международного форума мира и доверия, который проходил в столице Туркменистана. Как сообщило управление по связям при Администрации президента Турции, на переговорах речь шла об усилиях по достижению мира в российско-украинской войне.

Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция окажет поддержку мирным усилиям. Кроме того, подробно обсуждались все вопросы, в том числе замораживание ЕС российских активов.

Эрдоган отметил, что усилия, направленные на завершение войны путем установления справедливого и прочного мира, имеют большую ценность, а также выразил убеждение в возможности достижения прогресса в сферах, представляющих практическую выгоду для обеих сторон.

Также Эрдоган отметил, что полезным могло бы стать введение ограниченного режима прекращения огня, в первую очередь в отношении энергетических объектов и портов.

Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за переговорным процессом, направленным на прекращение войны, и в этом контексте могла бы принимать переговоры во всех форматах.

Напомним, на днях в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.

Президент Эрдоган назвал эти атаки "тревожным обострением".