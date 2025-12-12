У Мерца підтвердили візит Зеленського до Берліна

В уряді Німеччини підтвердили, що очікують на приїзд президента України Володимира Зеленського до Берліна у понеділок, 15 грудня.

Про це йдеться у заяві канцелярії голови німецького уряду Фрідріха Мерца, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Мерц прийме Зеленського для проведення "німецько-українських економічних переговорів та обміну думками про хід мирних переговорів в Україні".

"Увечері до переговорів приєднаються численні європейські глави держав і урядів, а також керівники ЄС і НАТО", – йдеться у заяві.

Повідомляли, що на початку наступного тижня у Берліні планується зустріч, присвячена можливому припиненню вогню в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив представників США доєднатися до зустрічі.

Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Пізніше Трамп визнав існування суперечок, сказавши, що під час розмови лунали "досить сильні слова", що підкреслює розбіжності щодо підходу, який підтримують США.