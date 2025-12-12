У Мерца подтвердили визит Зеленского в Берлин

В правительстве Германии подтвердили, что ожидают приезд президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в понедельник, 15 декабря.

Об этом говорится в заявлении канцелярии главы немецкого правительства Фридриха Мерца, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Мерц примет Зеленского для проведения "немецко-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о ходе мирных переговоров в Украине".

"Вечером к переговорам присоединятся многочисленные европейские главы государств и правительств, а также руководители ЕС и НАТО", – говорится в заявлении.

Сообщалось, что в начале следующей недели в Берлине планируется встреча, посвященная возможному прекращению огня в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил представителей США присоединиться к встрече.

Приглашение поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия по поводу направления мирных усилий.

Позже Трамп признал существование разногласий, сказав, что во время разговора прозвучали "достаточно сильные слова", что подчеркивает разногласия по поводу подхода, который поддерживают США.