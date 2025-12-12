Прем’єр Бельгії: використання росактивів на користь України можливе, але є умова

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер що "історичне" використання заморожених російських активів для фінансування України – "складне завдання", але можливе, якщо союзники підуть на "умови", щоб знизити ризик для його країни.

Заяву очільника бельгійського уряду наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Визнаючи, що він "скептично ставиться" до ідеї "репараційного кредиту" для України за рахунок заморожених росактивів, Де Вевер сказав, що він є лояльним європейцем і "прихильником України", і якщо ЄС хоче продовжувати реалізацію своїх планів, необхідно встановити "умови", щоб зменшити ризики для його країни.

За словами бельгійського прем’єра, прогрес у вирішенні цього питання на європейських зустрічах наступного тижня залежить від того, "чи будемо ми мати достатні гарантії".

Він також додав, що "це складне завдання, тому що ще два місяці тому ми вважали, що ніколи не підемо на це".

Де Вевер вважає, що короткостроковим рішенням могло б бути фінансування України без використання активів.

"Я був би повністю відкритий для пошуку проміжного рішення для фінансування України в найближчі кілька місяців і готовий витратити трохи більше часу на доопрацювання ідеї "репараційного кредиту". Якщо ми зможемо це владнати, я не буду цьому перешкоджати. Я просто хочу, щоб рішення було юридично обґрунтованим", – сказав він.

На запитання, чи є позиція Бельгії ключовою для майбутньої оборони України проти російської агресії, Де Вевер відповів: "Це трохи цинічне питання, я не думаю, що ми тримаємо ключ, але у нас дійсно є багато російських активів".

Говорячи про свою розмову зі британським прем’єром Кіром Стармером, Де Вевер сказав, що той "розуміє наші проблеми, наші зобов'язання, наші юридичні побоювання".

"Велика Британія має 8 мільярдів заморожених російських активів. Якщо порівняти це з ВВП Великої Британії, то це одна справа. Якщо порівняти 190 мільярдів євро з ВВП Бельгії, то це зовсім інша справа. І ваш прем'єр-міністр це розуміє", – додав він.

Euroclear, брюссельський депозитарій цінних паперів, зберігає переважну частину з 210 млрд євро заморожених активів, які хочуть використати для підтримки воєнних зусиль Києва, що робить Бельгію ключовим гравцем у переговорах ЄС.

Бельгія неодноразово критикувала Єврокомісію за продовження спроб реалізувати схему кредиту та закликала інші країни ЄС підтримати випуск спільного боргу замість цього. Однак цей варіант наразі блокує Угорщина, яка також категорично виступає проти кредитної схеми.

ЗМІ раніше писали, що Бельгія вимагає "незалежних" і "автономних" гарантій від країн ЄС в обмін на свою підтримку запропонованого кредиту для України за рахунок росактивів.

Тим часом Центральний банк Росії оголосив раніше в п’ятницю, що подасть позов проти Euroclear до московського суду.

Читайте детальну статтю на цю тему: ЄС шукає гроші для Києва. Чому Бельгія "блокує" фінансування України за рахунок активів РФ.