Премьер Бельгии: использование росактивов в пользу Украины возможно, но есть условие

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер считает, что "историческое" использование замороженных российских активов для финансирования Украины – "сложная задача", но возможная, если союзники пойдут на "условия", чтобы снизить риск для его страны.

Заявление главы бельгийского правительства приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Признавая, что он "скептически относится" к идее "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных российских активов, Де Вевер сказал, что он является лояльным европейцем и "сторонником Украины", и если ЕС хочет продолжать реализацию своих планов, необходимо установить "условия", чтобы уменьшить риски для его страны.

По словам бельгийского премьера, прогресс в решении этого вопроса на европейских встречах на следующей неделе зависит от того, "будем ли мы иметь достаточные гарантии".

Он также добавил, что "это сложная задача, потому что еще два месяца назад мы считали, что никогда не пойдем на это".

Де Вевер считает, что краткосрочным решением могло бы быть финансирование Украины без использования активов.

"Я был бы полностью открыт для поиска промежуточного решения для финансирования Украины в ближайшие несколько месяцев и готов потратить немного больше времени на доработку идеи "репарационного кредита". Если мы сможем это уладить, я не буду этому препятствовать. Я просто хочу, чтобы решение было юридически обоснованным", – сказал он.

На вопрос, является ли позиция Бельгии ключевой для будущей обороны Украины против российской агрессии, Де Вевер ответил: "Это немного циничный вопрос, я не думаю, что мы держим ключ, но у нас действительно есть много российских активов".

Говоря о своем разговоре с британским премьером Киром Стармером, Де Вевер сказал, что тот "понимает наши проблемы, наши обязательства, наши юридические опасения".

"Великобритания имеет 8 миллиардов замороженных российских активов. Если сравнить это с ВВП Великобритании, то это одно дело. Если сравнить 190 миллиардов евро с ВВП Бельгии, то это совсем другое дело. И ваш премьер-министр это понимает", – добавил он.

Euroclear, брюссельский депозитарий ценных бумаг, хранит большую часть из 210 млрд евро замороженных активов, которые хотят использовать для поддержки военных усилий Киева, что делает Бельгию ключевым игроком в переговорах ЕС.

Бельгия неоднократно критиковала Еврокомиссию за продолжение попыток реализовать схему кредита и призвала другие страны ЕС поддержать выпуск совместного долга вместо этого. Однако этот вариант пока блокирует Венгрия, которая также категорически выступает против кредитной схемы.

СМИ ранее писали, что Бельгия требует "независимых" и "автономных" гарантий от стран ЕС в обмен на свою поддержку предложенного кредита для Украины за счет росактивов.

Между тем Центральный банк России объявил ранее в пятницу, что подаст иск против Euroclear в московский суд.

