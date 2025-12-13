СМИ: Виткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине

Специальный посланник американского президента Стив Виткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в немецком Берлине.

Об этом The Wall Street Journal сообщили осведомленные официальные собеседники, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, потенциальная встреча Виткоффа с евролидерами и Зеленским "имеет решающее значение, поскольку Белый дом настаивает на заключении соглашения о прекращении войны с Россией до конца года".

Как отмечается, встречи с представителями Франции, Великобритании и Германии у него ожидаются в воскресенье и понедельник (14 и 15 декабря).

По словам официальных представителей, во встрече примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также различные помощники из их стран, которые занимаются вопросами Украины.

Сообщалось, что в начале следующей недели в Берлине планируется встреча, посвященная возможному прекращению огня в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил представителей США присоединиться к встрече.

Приглашение поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Позже Трамп признал существование споров, сказав, что во время разговора звучали "достаточно сильные слова", что подчеркивает разногласия относительно подхода, который поддерживают США.