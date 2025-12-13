У G7 заявили про готовність посприяти зміцненню енергетики України

Координаційна група з питань енергетики України G7+ заявила про готовність посприяти зміцненню захисту енергетики країни від повітряних ударів РФ.

Про це йдеться у заяві співголів групи, пише "Європейська правда".

Координа група G7+ з питань енергетики України провела 12 грудня віртуальну зустріч, щоб підтвердити свою підтримку енергетичної безпеки України та рішуче засудити навмисні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Учасники підтвердили свою підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності.

Також вони наголосили на нагальній необхідності негайного припинення вогню, що призведе до справедливого та тривалого миру.

Відтак координаційна група G7+ зобов’язалася посилити позиції України шляхом:

підвищення стійкості за допомогою активної та пасивної ППО енергетичної інфраструктури України, щоб уникнути продовження циклу "ми відновлюємо, вони руйнують";

продовження забезпечення доступності всіх ремонтних та відновлювальних потужностей України, а також постачання Україні необхідного обладнання;

забезпечення того, щоб Україна отримала достатню кількість газу та електроенергії на зиму;

усунення фінансового розриву між потребами та фінансуванням Фонду енергетичної підтримки України;

прискорення реформи енергетичних ринків України з метою підвищення ефективності та стійкості виробництва, передачі та розподілу енергії;

підтримка України у вирішенні питань управління державними підприємствами з урахуванням усіх уроків, "винесених з поточних розслідувань в енергетичному секторі".

Нагадаємо, у листопаді Європейський інвестиційний банк та ЄС анонсували понад 200 млн євро на відновлення та енергетичну стійкість в Україні.

Німеччина анонсувала додаткову "зимову" допомогу на 40 млн євро у відповідь на триваючі російські атаки на інфраструктуру України.

10 грудня Європейський інвестиційний банк виділив 18,4 млн євро на енергоефективну модернізацію соціальних установ у трьох областях України.