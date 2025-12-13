Король Британії каже, що його лікування раку може бути скорочено

Король Британії Чарльз III заявив, що його лікування раку може бути скорочено в наступному році.

Про це він сказав під час розповіді про свій досвід життя з цією хворобою, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, 77-річному королю Британії в лютому минулого року діагностували форму раку.

"Я можу поділитися з вами гарною новиною, що завдяки ранній діагностиці, ефективному втручанню та дотриманню рекомендацій лікарів, мій графік лікування раку може бути скорочений у новому році", – сказав він.

Зазначимо, у квітні монарх відновив участь у публічних заходах.

У березні 2025 року він ненадовго повертався у лікарню у зв’язку з побічними ефектами лікування від раку, яке він пройшов раніше.

Наприкінці листопада колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Британії Девід Камерон повідомив, що лікувався від раку простати.