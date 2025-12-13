Король Великобритании говорит, что его лечение рака может быть сокращено

Король Великобритании Чарльз III заявил, что его лечение рака может быть сокращено в следующем году.

Об этом он сказал во время рассказа о своем опыте жизни с этой болезнью, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, 77-летнему королю Великобритании в феврале прошлого года диагностировали форму рака.

"Я могу поделиться с вами хорошей новостью, что благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению рекомендаций врачей, мой график лечения рака может быть сокращен в новом году", – сказал он.

Отметим, в апреле монарх возобновил участие в публичных мероприятиях.

В марте 2025 года он на короткое время вернулся в больницу в связи с побочными эффектами лечения от рака, которое он прошел ранее.

В конце ноября бывший премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что лечился от рака простаты.