Группа по охране исторического наследия подала в суд на Белый дом из-за бального зала Трампа

Национальный фонд охраны исторического наследия, некоммерческая организация, созданная Конгрессом США для защиты исторических зданий, подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство нового бального зала, которое инициировал президент Дональд Трамп.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Национальный фонд сохранения исторического наследия подал иск в пятницу, 12 декабря, утверждая, что Белый дом не провел необходимых проверок перед сносом исторического Восточного крыла в октябре.

Группа заявила, что была "вынуждена" обратиться в суд после того, как Белый дом проигнорировал озабоченность, высказанную ею в октябре.

"Ни один президент не имеет права сносить части Белого дома без каких-либо проверок – ни президент Трамп, ни президент Джо Байден, ни кто-либо другой", – говорится в иске.

В иске группа утверждает, что Трамп нарушает Конституцию США, "которая закрепляет за Конгрессом право распоряжаться и устанавливать все правила в отношении собственности, принадлежащей Соединенным Штатам".

Этот иск является первым серьезным юридическим вызовом проекту бального зала.

Организация просит федеральный суд в Вашингтоне остановить строительство дополнения, пока Белый дом "не выполнит требования закона, пройдя предусмотренные законом процедуры проверки", включая период публичного обсуждения.

"Белый дом, бесспорно, является самым знаковым зданием в нашей стране и всемирно признанным символом наших могущественных американских идеалов", – сказала Кэрол Куиллен, президент Национального фонда исторического наследия.

Белый дом, в свою очередь, в своем заявлении в ответ на иск отметил, что "президент Трамп имеет полное право модернизировать, реконструировать и украсить Белый дом, как это делали все его предшественники".

Как известно, проект Трампа и снос для этой цели части исторического здания Белого дома вызвал большой резонанс и критику, хотя нашлись и его сторонники.

Реализация идеи будет стоить $200-300 млн, средства предоставят частные доноры. В Белом доме говорят, что зал будет иметь 650 мест. Это в три раза больше, чем вместимость самой большой на данный момент Восточной комнаты Белого дома.

Один из опросов показал, что большинство американцев не одобряют снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала Трампа.

Недавно Трамп заявил, что задуманный им зал торжественных приемов достроят ориентировочно через полтора года.