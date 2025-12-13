Стармер призвал врачей принять соглашение, чтобы избежать забастовок во время "супергриппа"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал врачей-резидентов принять новое соглашение, чтобы предотвратить запланированные забастовки, которые могут начаться уже на следующей неделе.

Его слова цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Стармер назвал "невероятным" то, что медики могут бастовать в условиях вспышки "супергриппа", который привел к рекордным уровням госпитализаций.

Он предупредил, что Национальная служба здравоохранения (NHS) находится в "самом опасном моменте" со времен пандемии COVID-19, а ситуация с гриппом становится все более критической.

По его словам, забастовки в таких условиях могут поставить под угрозу жизнь пациентов и стабильность работы NHS.

"Это безрассудно. Забастовки ставят NHS и пациентов, нуждающихся в помощи, в большую опасность. Я надеюсь, что их можно будет избежать", – заявил Стармер.

По его словам, сейчас на столе лежит "хорошее соглашение", которое Британская медицинская ассоциация (BMA) вынесет на голосование в эти выходные.

Как отмечается, британские медики сейчас голосуют за новое предложение правительства, которое может предотвратить пятидневные забастовки, запланированные на период с 17 декабря.

Если соглашение не примут, забастовки продолжатся, и врачи отменят операции и рождественские отпуска, готовясь к серьезной нагрузке из-за вспышки гриппа.

Стармер отметил, что новое соглашение позволит отложить забастовки до после Рождества, что даст NHS больше времени для подготовки к "буре", которую вызовет дальнейшее распространение гриппа.

"Идея, что в таких условиях забастовки могут состояться, откровенно говоря, не поддается вере", – добавил премьер Великобритании

Последние опросы YouGov показывают, что 58% граждан Великобритании выступают против забастовок врачей, тогда как 33% их поддерживают. Министр здравоохранения Уэс Стритинг также призвал врачей не оставлять пациентов на Рождество, отметив, что грипп и давление на NHS являются огромным вызовом для медицинской системы.

Отметим, 11 декабря руководство системы здравоохранения в Великобритании предупредило, что британские больницы столкнулись с "худшим сценарием" из-за "волны супергриппа": количество госпитализаций с этой болезнью выросло на 55% за неделю.

