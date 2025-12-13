Президент Фінляндії скасував поїздку до США й поїде до Берліна на переговори щодо України

Президент Фінляндії Александер Стубб візьме участь у переговорах щодо ситуації в Україні у німецькому Берліні в понеділок, 15 грудня.

Про це повідомила канцелярія президента країни, цитує Yle, передає "Європейська правда".

Як зазначається, спершу Стубб планував поїхати до Техасу в США, але поїздка була скасована "через критичну ситуацію в Україні".

Відтак він поїде до Німеччини та візьме участь у зустрічі, що присвячена можливому припиненню вогню в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив представників США доєднатися до зустрічі.

Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Пізніше Трамп визнав існування суперечок, сказавши, що під час розмови лунали "досить сильні слова", що підкреслює розбіжності щодо підходу, який підтримують США.

The Wall Street Journal писало, що спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.