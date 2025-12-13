Президент Финляндии отменил поездку в США и поедет в Берлин на переговоры по Украине

Президент Финляндии Александер Стубб примет участие в переговорах по ситуации в Украине в немецком Берлине в понедельник, 15 декабря.

Об этом сообщила канцелярия президента страны, цитирует Yle, передает "Европейская правда".

Как отмечается, сначала Стубб планировал поехать в Техас в США, но поездка была отменена "из-за критической ситуации в Украине".

Поэтому он поедет в Германию и примет участие во встрече, посвященной возможному прекращению огня в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил представителей США присоединиться к встрече.

Приглашение поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Позже Трамп признал существование споров, сказав, что во время разговора звучали "достаточно сильные слова", что подчеркивает разногласия по поводу подхода, который поддерживают США.

The Wall Street Journal писало, что специальный посланник американского президента Стив Виткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.