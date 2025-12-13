Звільнений Лукашенком нобелівський лауреат Бяляцький – у Литві, його зустріла Тихановська

Звільнений з білоруської в’язниці нобелівський лауреат Алесь Бяляцький перебуває у Литві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", який він очолював.

"Нобелівський лауреат і керівник "Вясны" був звільнений і примусово депортований у Литву після 1613 днів за гратами", – йдеться у повідомленні правозахисного центру.

"Наша Ніва" поширили відео зустрічі Бяляцького у Вільнюсі лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та іншими білорусами в екзилі, згодом відео опублікувала на своїх сторінках і Тихановська.

Wonderful to welcome @viasna96 human rights defender and Nobel Peace Prize laureate Ales Bialiatski in freedom at last. pic.twitter.com/cPnWdxYgi9 – Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 13, 2025

Right now at the US Embassy in Vilnius



📹@ihar_losik pic.twitter.com/hNDD0cHD4h – Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 13, 2025

Доповнено. Стало відомо, що Бяляцького привезли до посольства США у Вільнюсі. Там він дав перші публічні коментарі. Зустрічати його прийшли десятки людей.

Бяляцький каже, що його везли до литовського кордону із зав’язаними очима практично через усю Білорусь. Про звільнення він почав згодадуватись з 4 ранку, коли його розбудили і сказали терміново зібрати речі. За його словами, за відчуттями його стан здоров’я непоганий.

З репортажу "Радые Свабода"

Бяляцького запитали, чи був у нього вибір залишитись у Білорусі.

"Вибір був. Враховуючи, що у мене був термін 10 років, то можна було і лишитися. Але в ситуації, яка є, особливого вибору не було – чи лишатися у в’язниці, чи бути отак вивезеним із зав’язаними очима з Білорусі. Мені радили просити помилування, але я не просив помилування", – сказав він.

Перед цим стало відомо, що 114 зі 123 звільнених перебувають в Україні. Це у тому числі недопущений до президентських виборів Віктор Бабарико, його соратниця Марія Колесникова та головна редакторка порталу TUT.by Марина Золотова.

Також серед звільнених – п’ятеро громадян України.

Нагадаємо, у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.

13 грудня стало відомо, що США знімають санкції з білоруського калію.

4 листопада Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

Читайте також: "Добрий слідчий" Трамп: чи піде Захід на пом'якшення санкцій щодо режиму Лукашенка.