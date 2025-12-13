Освобожденный Лукашенко нобелевский лауреат Бяляцкий – в Литве, его встретила Тихановская

Освобожденный из белорусской тюрьмы нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий находится в Литве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", который он возглавлял.

"Нобелевский лауреат и руководитель „Вясны" был освобожден и принудительно депортирован в Литву после 1613 дней за решеткой", – говорится в сообщении правозащитного центра.

"Наша Нива" распространила видео встречи Бяляцкого в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и другими белорусами в изгнании, затем видео опубликовала на своих страницах и Тихановская.

Wonderful to welcome @viasna96 human rights defender and Nobel Peace Prize laureate Ales Bialiatski in freedom at last. pic.twitter.com/cPnWdxYgi9 – Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 13, 2025

Right now at the US Embassy in Vilnius



📹@ihar_losik pic.twitter.com/hNDD0cHD4h – Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 13, 2025

Дополнено. Стало известно, что Бяляцкого привезли в посольство США в Вильнюсе. Там он дал первые публичные комментарии. Встречать его пришли десятки людей.



Бяляцкий говорит, что его везли к литовской границе с завязанными глазами практически через всю Беларусь. Об освобождении он начал догадываться с 4 утра, когда его разбудили и сказали срочно собираться на выход. По его словам, по ощущениям его состояние здоровья неплохое.

Из репортажа "Радые Свабода"

Бяляцкого спросили, был ли у него выбор остаться в Беларуси.

"Выбор был. Учитывая, что у меня был срок 10 лет, то можно было и остаться. Но в сложившейся ситуации особого выбора не было – либо остаться в тюрьме, либо быть вывезенным с завязанными глазами из Беларуси. Мне советовали просить помилования, но я не просил помилования", – сказал он.

Перед этим стало известно, что 114 из 123 освобожденных находятся в Украине. Это в том числе недопущенный к участию в президентских выборах Виктор Бабарико, его соратница Мария Колесникова и главный редактор портала TUT.by Марина Золотова.

Также среди освобожденных – пятеро граждан Украины.

Напомним, у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.

13 декабря стало известно, что США сняли санкции с белорусского калия.

4 ноября Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.