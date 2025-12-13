У Литві кажуть, що Лукашенку не варто сподіватись на послаблення санкцій ЄС слідом за США

У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що у ЄС немає обговорення про зняття європейських санкцій з білоруського калію після відповідного рішення США.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

В МЗС Литви у зв’язку з рішенням США зняти санкції з білоруських калійних добрив повідомили, що такого рішення з боку ЄС не обговорюють.

"США ухвалює незалежні рішення щодо санкцій проти білоруського режиму, вони не пов’язані із санкціями ЄС. У ЄС немає дискусій щодо послаблення санкцій проти Білоруського режиму", – зазначили у коментарі.

Також в МЗС Литви нагадали, що ключові причини, які спричинили санкції проти режиму Лукашенка, лишаються досі – згадавши триваючі внутрішні репресії, а також підтримку Росії у війні проти України, "шантаж мігрантами" щодо своїх європейських сусідів, та, віднедавна, гібридну атаку за допомогою метеозондів з контрабандою.

"Звільнення політв’язнів – важливе дипломатичне досягнення, проте позиція Литви не змінилась: дії Білорусі завдають значної шкоди безпеці Литви, ЄС і НАТО", – наголосили в МЗС Литви.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

За даними ЗМІ, посли ЄС у середу 10 грудня погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.

Литовська прем’єрка Інга Ругігене сподівається на допомогу США у тому, щоб вплинути на Білорусь.