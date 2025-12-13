Среди освобожденных Лукашенко политзаключенных – двое граждан Литвы

Среди освобожденных властями Беларуси политзаключенных после переговоров с США – двое граждан Литвы, проведших за решеткой более года.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Литвы.

В ведомстве отметили, что среди освобожденных властями Беларуси 13 декабря – двое литовских граждан, которые оказались за решеткой в Беларуси в 2024 году по надуманным обвинениям – в частности, за "оскорбление президента", "экстремистскую деятельность" и т.д.

Освобожденным литовцам оказывают медицинскую и всю другую необходимую помощь.

Также отметили, что граждане других стран среди девяти освобожденных, которых привезли в Вильнюс, находятся под опекой посольств соответствующих стран или, в случае белорусов, офиса лидера оппозиции Светланы Тихановской.

"Еще раз призываю граждан Литвы не ездить в Беларусь. Это опасно. Вероятность оказаться в тюрьме без причин – очень высока. На освобождение политических заложников могут уйти месяцы, даже годы", – подчеркнул министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис.

Также в МИД Литвы подчеркнули, что Беларуси не стоит рассчитывать на ослабление санкций ЕС вслед за США.

Перед этим стало известно, что среди освобожденных девяти человек, которых привезли в Вильнюс – кроме нобелевского лауреата Бяляцкого – есть гражданин Польши.

Напомним, 13 декабря после переговоров со спецпредставителем США у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.

114 освобожденных передали Украине, среди них – недопущенный к выборам президента Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, а также пятеро граждан Украины.