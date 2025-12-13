До Литви вивезли 9 звільнених Лукашенком політв’язнів, серед них один поляк

Окрім нобелівського лауреата Алеся Бяляцького, до Литви вивезли загалом 9 політв’язнів, звільнених режимом Лукашенка за сприяння США; серед них – один поляк.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters та білоруські ЗМІ й правозахисники.

Reuters повідомили з посиланням на неназвані офіційні джерела, що дев’ять звільнених опинилися у Литві, 114 – в Україні.

Білоруські ЗМІ й правозахисники згадують серед звільнених громадянина Польщі Романа Галузу.

Етнічного поляка, журналіста Анджея Почобута, звільнення якого Варшава давно добивається, серед звільнених немає.

Речник МЗС Мацей Вевьор зазначив, що не знає, чи був шанс його звільнення цього разу. "Кілька років тому була така ситуація, що Анджей Почобут отримав таку пропозицію, але не скористався нею. Цього разу – не знаю, чи була така пропозиція", – цитує його TVN24.

Щодо звільненого громадянина Польщі речник підтвердив, що той перебуває у Вільнюсі "серед дев’яти людей, які зайшли у посольство США".

"Чи він захоче їхати до Польщі, чи залишитися на деякий час та відпочити там – це лише його рішення", – додав він.

Нагадаємо, 13 грудня після переговорів зі спецпредставником США у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.

114 звільнених передали Україні, серед них – недопущений до виборів президента Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова. Нобелівський лауреат, правозахисник Алесь Бяляцький опинився у Вільнюсі.

13 грудня стало відомо, що США знімають санкції з білоруського калію.

4 листопада Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

