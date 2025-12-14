В США говорят, что Беларусь согласилась остановить нашествие метеозондов в Литву

Посланник президента США Джон Коул заявил в субботу, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеорологических аэростатов из его страны в Литву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Литовский премьер Инга Ругигене ранее выражала надежду на помощь США в том, чтобы повлиять на Беларусь.

"Он (Лукашенко( недавно согласился сделать все возможное, чтобы остановить аэростаты", – сказал Коул агентству Reuters в Вильнюсе после двухдневных переговоров с Лукашенко.

Посланник Трампа заявил, что верит в искренность попыток Лукашенко смягчить ситуацию.

"Я думаю, что это займет некоторое время, но я считаю, что эту проблему можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями – в этом он меня убедил", – сказал Коул.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

По данным СМИ, послы ЕС в среду 10 декабря согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.