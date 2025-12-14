Зеленский: вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры

США и некоторые европейские страны не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности в рамках переговоров вокруг мирного плана американской администрации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Он напомнил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО. По словам президента, это были реальные гарантии безопасности.

"Такое направление некоторые партнеры, и Соединенные Штаты Америки, и в Европе, не поддержали. И поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а именно гарантии, подобные статье 5, от Соединенных Штатов Америки для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран: Канады, Японии и т.д., эти гарантии безопасности для нас – это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии", – сказал он.

По словам Зеленского, это уже компромисс со стороны Украины.

Ранее СМИ сообщили, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности подобные тем, которые предусматривает статья 5 Договора о НАТО, которые будут утверждены Конгрессом и будут иметь обязательную силу.

The Wall Street Journal писало, что специальный посланник американского президента Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.