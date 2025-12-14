Сикорский и Сийярто публично поспорили из-за Орбана и его заявления о росактивах

Сообщение венгерского премьера Виктора Орбана с критикой решения ЕС о бессрочном замораживании российских активов вызвало спор глав МИД Польши и Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Польский министр Радослав Сикорский распространил сообщение Орбана, отметив, что "Виктор заслужил свой орден Ленина"

"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство средь бела дня, брюссельцы делают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме", – говорится в заметке Орбана.

На комментарий Сикорского отреагировал его венгерский коллега Петер Сийярто.

"Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!!", – заявил он.

В ответ Сикорский написал: "Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне".

Стоит отметить, что глава МИД Украины, комментируя сообщение Орбана, назвал венгерского премьера наиболее ценным замороженным активом РФ в Европе.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".