Зеленський розповів, коли може відбутися його візит в Польщу

Новини — Неділя, 14 грудня 2025, 13:35 — Іванна Костіна, Сергій Сидоренко

Президент Володимир Зеленський заявив, що може відвідати Польщу в п'ятницю, 19 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.

Зеленський наголосив на важливості сусідства з Польщею і підкреслив вдячність України цій країні.

"І що стосується мого візиту в Польщу, польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між між нами і Польщею", – заявив він.

З контексту йдеться про найближчу п'ятницю, 19 грудня; втім президент назвав лише день тижня, не уточнюючи дату.

Разом з тим посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю польським ЗМІ днями говорив, що Зеленський може зустрітися з польським колегою Каролем Навроцьким ще до кінця цього року.

Як відомо, Зеленський заявив, що готовий приїхати на першу зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким до Польщі, коли отримає відповідне запрошення.

На початку грудня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що Зеленському варто просити про візит до Навроцького.

