У Навроцкого рассказали, о чем будут говорить президенты Украины и Польши в Варшаве

Представитель президента Польши Рафал Лешкевич сообщил в социальных сетях, какими будут основные темы переговоров украинского и польского лидеров в Варшаве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лешкевич подтвердил информацию, которая прозвучала от президента Украины, что польская сторона предложила встречу 19 декабря.

Согласовываются детали запланированного визита. Основные темы переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов", – написал представитель в Х.

Посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью польским СМИ на днях говорил, что Зеленский может встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца этого года.

Как известно, Зеленский заявил, что готов приехать на первую встречу с польским президентом Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.

В начале декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Зеленскому стоит просить о визите к Навроцкому.