В ЕС заверили, что не планируют принимать решение по росактивам без Бельгии

Европейский Союз не намерен решать вопрос о предоставлении Украине "репарационного займа" на основе замороженных активов России без согласия Бельгии, где находится наибольшая доля этих активов, несмотря на то, что для принятия решения достаточно квалифицированного большинства голосов государств-членов ЕС.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.



ЕС не будет голосовать за предоставление Украине "репарационного займа", если Бельгия будет против, заверила Каллас.



"Конечно, мы можем принимать решение квалифицированным большинством (QMV). Но без Бельгии, я думаю, это было бы... не очень легко, потому что они владеют большинством активов", – заявила Каллас.



Она добавила, что "считает важным, чтобы они (Бельгия) были с нами, что бы мы ни делали". "Это (принять решение об использовании росактивов. – "ЕП") сложно, конечно, поскольку мы знаем о разном давлении с разных сторон. Но нам также нужно смотреть на вещи очень, очень четко. Другие варианты на самом деле "не взлетают", – констатировала главный дипломат ЕС.



Она добавила, что в ЕС "уже пробовали ранее" похожую схему, и она провалилась.

"Если вы вспомните, даже, кажется, два года назад, когда я предложила евробонды, это не сработало, потому что нужно, чтобы все были "на борту". Репарационный кредит, который мы можем осуществить с помощью квалифицированного большинства голосов, базируется на замороженных российских активах. Следовательно, это означает, что средства не поступают от денег наших налогоплательщиков, что также важно", – подчеркнула она.



"Это также посылает четкий сигнал: если вы наносите весь этот ущерб другой стране, вы должны заплатить репарации", – подчеркнула Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", Каллас также анонсировала присоединение к списку санкций ЕС против РФ 40 судов "теневого флота".



Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.



Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".



Стоит отметить, что глава МИД Украины на выходных назвал венгерского премьера самым ценным замороженным активом РФ в Европе.