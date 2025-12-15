Переговоры США и Украины в Берлине продолжатся около 12:00 по Киеву

Переговоры Украины и США в Берлине вокруг потенциального "мирного соглашения" продолжатся в понедельник около 12:00 по киевскому времени.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Литвин отметил, что продолжение переговоров "планировалось ближе к 11" часов по Берлину – то есть около 12 часов по киевскому времени.

Напомним, вечером 14 декабря в Берлине состоялись переговоры Украины и США с участием президента Владимира Зеленского и переговорщиков Трампа.

У Зеленского сообщили, что переговоры длились более пяти часов и продолжатся в понедельник утром. Спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил о "большом прогрессе".

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцом, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.