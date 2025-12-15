В Берлине завершились переговоры между делегациями Украины и США
В столице Германии в понедельник, 15 декабря, завершились переговоры между делегациями Украины и США по "мирному плану".
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин.
Как известно, переговоры начались утром 15 декабря, около 11:00 по местному времени. В них принял участие президент Владимир Зеленский.
В этот же день в Берлине ожидают также президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Нидерландов Дика Схоофа, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.
Стубб, по сообщениям СМИ, еще в воскресенье прилетел в Берлин и провел короткую встречу с переговорщиками Трампа.
Согласно графику, который обнародовали в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 20:00 по Киеву.
Предварительные переговоры между делегациями Украины и США с участием Зеленского состоялись 14 декабря.
У Зеленского сообщили, что переговоры длились более пяти часов. Спецпредставитель американского президента Стив Виткофф заявил о "большом прогрессе".