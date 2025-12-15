СМИ: посланцы Трампа в Берлине давили на украинскую делегацию, требуя отдать Донбасс

Во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер оказывали давление на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

Об этом стало известно агентству AFP от источника, знакомого с ходом переговоров, передает "Европейская правда".

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что во время встречи в воскресенье, в которой также принимал участие зять президента США Джаред Кушнер, был достигнут "значительный прогресс".

Украина, которая ведет изнурительную войну с момента вторжения России в феврале 2022 года, надеется убедить США, что перемирие должно быть заключено без предварительных территориальных уступок России.

Однако официальный представитель, ознакомленный с ходом переговоров, сообщил AFP в понедельник, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом в качестве условия мирных переговоров с Россией.

Владимир "Путин хочет территории", сказал чиновник, добавив, что США требуют от Украины "вывести войска" из этих регионов, а Киев "не соглашается" на это требование.

"Немного странно, что американцы занимают позицию россиян в этом вопросе", – добавил чиновник.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который проводит кризисную дипломатию в Берлине, должен встретиться с Владимиром Зеленским, а вечером к ним должны присоединиться европейские лидеры и руководители НАТО и Европейского Союза, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

Как стало известно в понедельник во второй половине дня, переговоры между делегациями Украины и США по "мирному плану" уже завершились.

Согласно графику, который раскрыли в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 20:00 по Киеву.

Предыдущие переговоры между делегациями Украины и США с участием Зеленского состоялись 14 декабря.