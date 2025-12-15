У Польщі допустили передачу Україні 6-8 винищувачів МіГ-29

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив про можливість передати Україні від 6 до 8 винищувачів МіГ-29, які мають бути виведені з експлуатації до кінця грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це урядовець сказав в інтерв’ю TVN24.

Томчик зазначив, що попри те, що ці літаки виводять з експлуатації у польській армії, їх ще можна використовувати.

"Вони можуть або потрапити до музею, або бути продані на металобрухт, або потрапити до України і допомогти вбивати наших ворогів. На мою думку, здається, що справа досить очевидна, що з ними має статися. Тим більше, що ми також ведемо переговори з Україною про передачу технологій", – додав він.

Томчика також запитували про засідання Комітету з питань національної безпеки Ради міністрів, під час якого заступник голови Бюро нацбезпеки генерал Мирослав Брись розкритикував перспективу передачі польських винищувачів. Він звинуватив Міністерство оборони, серед іншого, в недостатньому інформуванні президента про деталі операції.

"Ми взагалі не зобов'язані інформувати президента з цього питання, тому що відповідно до польського законодавства президент не відіграє жодної ролі в питанні допомоги для України. А якщо ми говоримо про обладнання, яке взагалі виходить з військової служби, то навіть не варто цим перейматися", – зазначив Томчик.

Повідомляли, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Після цього голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що президент Кароль Навроцький не був поінформований про ці наміри, що, за його словами, може свідчити про "злу волю і спробу вкотре відрізати президента від інформації, важливої з точки зору польської держави".

Згодом Навроцький підтвердив, що не був поінформований про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні.

У польському уряді наполягають, що президент Кароль Навроцький не міг не знати про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні попри заяви глави держави та його підлеглого.