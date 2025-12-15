В Польше допустили передачу Украине 6-8 истребителей МиГ-29

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о возможности передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые должны быть выведены из эксплуатации до конца декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом чиновник сказал в интервью TVN24.

Томчик отметил, что несмотря на то, что эти самолеты выводят из эксплуатации в польской армии, их еще можно использовать.

"Они могут или попасть в музей, или быть проданы на металлолом, или попасть в Украину и помочь убивать наших врагов. По моему мнению, кажется, что дело достаточно очевидно, что с ними должно произойти. Тем более, что мы также ведем переговоры с Украиной о передаче технологий", – добавил он.

Томчика также спрашивали о заседании Комитета по вопросам национальной безопасности Совета министров, во время которого заместитель председателя Бюро нацбезопасности генерал Мирослав Брысь раскритиковал перспективу передачи польских истребителей. Он обвинил Министерство обороны, среди прочего, в недостаточном информировании президента о деталях операции.

"Мы вообще не обязаны информировать президента по этому вопросу, потому что в соответствии с польским законодательством президент не играет никакой роли в вопросе помощи для Украины. А если мы говорим об оборудовании, которое вообще выходит из военной службы, то даже не стоит этим заниматься", – отметил Томчик.

Сообщалось, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

После этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что президент Кароль Навроцкий не был проинформирован об этих намерениях, что, по его словам, может свидетельствовать о "злой воле и попытке в очередной раз отрезать президента от информации, важной с точки зрения польского государства".

Впоследствии Навроцкий подтвердил, что не был проинформирован о намерениях по передаче истребителей МиГ-29 Украине.

В польском правительстве настаивают, что президент Кароль Навроцкий не мог не знать о намерениях по передаче истребителей МиГ-29 Украине, несмотря на заявления главы государства и его подчиненного.