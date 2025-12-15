Умеров: Украина рассчитывает до конца дня согласовать позиции с США, которые "приблизят к миру"

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Х.

По словам секретаря СНБО, в течение последних двух дней украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, и "был достигнут реальный прогресс".

"Мы надеемся, что до конца дня мы выйдем на договоренность, которая приблизит нас к миру", – отметил он.

Умеров также указал на появление в СМИ "шума и анонимных спекуляций".

"Пожалуйста, не поддавайтесь слухам и провокациям. Американская команда во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к длительному мирному соглашению", – подчеркнул он.

Умеров также добавил, что украинская команда "чрезвычайно благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают".

Агентство AFP ранее сообщило, что во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.