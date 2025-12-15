Разговор глав МИД ЕС с Уиткоффом и Кушнером был сорван из-за техпроблем

Министры иностранных дел Европейского Союза, собравшиеся на заседание Совета ЕС в Брюсселе 15 декабря, не смогли провести онлайн-разговор со спецпредставителями президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером из-за технических проблем.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.



Каллас рассказала, что выступление Уиткоффа и Кушнера на Совете ЕС 15 декабря не состоялось из-за технических помех.



"У меня нет многого, что сообщить по итогам обсуждений со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, поскольку не знаю, была ли это кибератака, но технические средства точно сработали некорректно", – рассказала Каллас журналистам после завершения Совета ЕС по иностранным делам.



Она добавила, что, вследствие этого, нельзя сказать, что "они провели обсуждение".



Как сообщала "Европейская правда", спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планировали пообщаться с участниками Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в Брюсселе 15 декабря, по видеосвязи.



Напомним, агентство AFP ранее сообщило, что во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.



После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.



Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.