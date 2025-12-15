ЗМІ: Трамп планує в понеділок поговорити телефоном із Зеленським та європейцями

Президент США Дональд Трамп сьогодні проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо стану переговорів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt, про це заявив американський високопосадовець.

"За інформацією джерел у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп сьогодні проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо стану переговорів з Україною", – йдеться у повідомленні.

Посадовець також заявив, що угода, яка обговорюється в Берліні, включає "дуже сильні" гарантії безпеки США для України, за зразком пакту про взаємну оборону НАТО, а також "дуже сильне стримування" за допомогою американської зброї. США очікують, що Росія схвалить цю угоду.

Анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.