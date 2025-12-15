СМИ: Трамп планирует в понедельник поговорить по телефону с Зеленским и европейцами

Президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами о состоянии переговоров.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt, об этом заявил американский чиновник.

"По информации источников в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами о состоянии переговоров с Украиной", – говорится в сообщении.

Чиновник также заявил, что соглашение, которое обсуждается в Берлине, включает "очень сильные" гарантии безопасности США для Украины, по образцу пакта о взаимной обороне НАТО, а также "очень сильное сдерживание" с помощью американского оружия. США ожидают, что Россия одобрит это соглашение.

Анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.