ЗМІ: американці подають як поступку Москви, що вона не буде проти вступу України в ЄС

Новини — Понеділок, 15 грудня 2025, 20:03 — Іванна Костіна

За словами американських посадовців, Росія може погодитися на вступ України до ЄС в рамках мирної угоди і це нібито є поступкою з боку Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Це буде значною поступкою з боку Москви, заявили американські посадовці журналістам після зустрічі посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями представниками Німеччини, Франції та Великої Британії.

Втім, Росія раніше заявляла, що не має заперечень проти членства України в ЄС.

Зокрема, навіть початковий "мирний план" з 28 пунктів передбачав можливість вступу України до ЄС.

Як повідомлялося, анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.

