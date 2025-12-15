СМИ: американцы подают как уступку Москвы, что она не будет против вступления Украины в ЕС

По словам американских чиновников, Россия может согласиться на вступление Украины в ЕС в рамках мирного соглашения и это якобы является уступкой со стороны Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Это будет значительной уступкой со стороны Москвы, заявили американские чиновники журналистам после встречи посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями Германии, Франции и Великобритании.

Впрочем, Россия ранее заявляла, что не имеет возражений против членства Украины в ЕС.

В частности, даже первоначальный "мирный план" из 28 пунктов предусматривал возможность вступления Украины в ЕС.

Как сообщалось, анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.