Прем'єр Естонії: питання із замороженими росактивами потрібно вирішити цього тижня

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що рішення про використання заморожених російських активів на користь України необхідно прийняти цього тижня на засіданні Європейської ради.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить ERR.

Міхал наголосив на необхідності запропонувати фінансові гарантії Бельгії, на території якої зберігається більша частина росактивів.

"Європа в будь-якому випадку повинна рухатися далі з використанням цих заморожених активів. І, на щастя, вона рухається. Там є кілька різних нюансів. Перший – адже за рахунок чогось потрібно фінансувати діяльність України в найближчі роки. Україна повинна знати, що Європа здатна приймати рішення і що у неї є кошти. Альтернатива – взяти спільну позику…Або ж кожна країна зробить внесок за якоюсь узгодженою формулою", – сказав естонський прем’єр.

Він зазначив, що якщо питання росактивів потрібно буде вирішити через суд, то держави Європейського Союзу, включаючи Естонію, готові виступити для Бельгії гарантами в разі можливої вимоги про повернення активів.

За словами Міхала, спочатку треба домовитися на політичному рівні про використання заморожених активів, після чого міністерства фінансів і різні фінансові фахівці опрацюють деталі, а потім потрібно буде заручитися підтримкою парламенту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше попередив, що відмова використати заморожені російські активи на користь України завдасть шкоди Європейському Союзу на довгі роки.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".