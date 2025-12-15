Премьер Эстонии: вопрос с замороженными россактивами нужно решить на этой неделе

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины необходимо принять на этой неделе на заседании Европейского совета.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит ERR.

Михал подчеркнул необходимость предложить финансовые гарантии Бельгии, на территории которой хранится большая часть российских активов.

"Европа в любом случае должна двигаться дальше с использованием этих замороженных активов. И, к счастью, она движется. Там есть несколько разных нюансов. Первый – ведь за счет чего-то нужно финансировать деятельность Украины в ближайшие годы. Украина должна знать, что Европа способна принимать решения и что у нее есть средства. Альтернатива – взять совместный кредит... Или же каждая страна внесет взнос по какой-то согласованной формуле", – сказал эстонский премьер.

Он отметил, что если вопрос росактивов нужно будет решить через суд, то государства Европейского Союза, включая Эстонию, готовы выступить для Бельгии гарантами в случае возможного требования о возврате активов.

По словам Михала, сначала нужно договориться на политическом уровне об использовании замороженных активов, после чего министерства финансов и различные финансовые специалисты проработают детали, а затем нужно будет заручиться поддержкой парламента.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предупредил, что отказ использовать замороженные российские активы в пользу Украины нанесет ущерб Европейскому Союзу на долгие годы.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".