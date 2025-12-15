Правительство Румынии пережило вотум недоверия

Широкая коалиционная правительство Румынии пережило голосование о недоверии в понедельник, которое им объявили после второй попытки повысить пенсионный возраст для судей и прокуроров и ограничить их пенсии.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вторая неудача может ослабить хрупкую четырехпартийную коалицию, которая пришла к власти шесть месяцев назад и хочет реформировать судебные пенсии, чтобы выполнить условия для доступа к фондам восстановления и стабильности Европейского Союза.

Правительство планирует постепенно повысить пенсионный возраст для судей и прокуроров с 50 до 65 лет в течение 15 лет и ограничить пенсии 70% от последней заработной платы. Судебные пенсии могут достигать 5000 евро в месяц, по сравнению со средней румынской пенсией в размере около 600 евро.

Суд, который в прошлом блокировал сокращение пенсий, вынесет решение по последнему иску 28 декабря.

С момента прихода к власти коалиция пережила шесть вотумов недоверия, в основном из-за повышения налогов и сокращения расходов, направленных на уменьшение крупнейшего в ЕС бюджетного дефицита и сохранение инвестиционного рейтинга Румынии.

Однако в связи с отсрочкой принятия бюджета на 2026 год до конца января партии не могут договориться о дальнейших сокращениях.

Левые социал-демократы пригрозили уйти из коалиции, если либеральный премьер-министр Илие Боложан не согласится повысить минимальную заработную плату в следующем году.

Они также потребовали отставки министра окружающей среды Дианы Бузояну из-за нехватки водоснабжения в начале этого месяца.

Напомним, правительству Румынии нужно решать проблему с дефицитом бюджета, чтобы избежать дисциплинарных мер ЕС.

В прошлом году он достиг 9,3% ВВП и был самым высоким среди стран-членов. На следующий год в правительстве надеются сократить дефицит бюджета уже до 6% ВВП.