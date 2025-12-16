Туск: у США вперше заявили, що дадуть РФ військову відповідь, якщо вона знову нападе

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який 15 грудня брав участь у переговорах в Берліні щодо миру в Україні, заявив, що у випадку повторного нападу РФ на Україну США дадуть військову відповідь агресору.

Його слова цитує Onet, пише "Європейська правда".

Туск заявив, що вперше почув від американських переговорників, що США "зобов'яжуться надати Україні гарантії безпеки таким чином, що росіяни не матимуть сумнівів, що (у разі порушення перемир'я. – Ред.) реакція США буде військовою".

За його словами, спецпредставник американського президента Стівен Віткофф "був тут однозначним".

"Це факт, що вперше стало так ясно, що американці, європейці та Україна стоять на одному боці", – сказав прем’єр Польщі.

Глава польського уряду також наголосив, що єдиний реальний шанс переконати Росію взяти участь у серйозних переговорах щодо припинення війни або "принаймні про припинення вогню" – це об'єднання всього Заходу.

"Нам необхідно разом з американцями та українцями залишатися союзниками, щоб росіяни та Путін побачили, що неможливо вбити клин між цими трьома сторонами", – сказав він.

Також Туск зазначив, що питання можливих територіальних поступок залишається відкритим і дуже складним, що вимагає серйозного обмірковування з боку України.

Відтак він підкреслив, що Польща не буде чинити тиску в цьому питанні, і що рішення може ґрунтуватися лише на оцінці та розрахунках українців.

"Наше завдання – підтримати їх у цих переговорах, щоб не було й мови про будь-який тріумф Росії в цьому протистоянні. Але це все ще дуже складне завдання", – додав Туск.

За джерелами ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ за підсумками перемовин у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованої Донеччини за Росією та визнав, що у цьому питанні до компромісу не наблизились.

Також він повідомив, що бачить готовність США надати юридично зобов’язуючі безпекові гарантії Україні, що діятимуть за принципом ст. 5 НАТО; паралельно обговорюються також заходи з боку європейських партнерів.