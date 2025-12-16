Туск: в США впервые заявили, что дадут РФ военный ответ, если она снова нападет

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который 15 декабря участвовал в переговорах в Берлине по вопросу мира в Украине, заявил, что в случае повторного нападения РФ на Украину США дадут военный ответ агрессору.

Его слова цитирует Onet, пишет "Европейская правда".

Туск заявил, что впервые услышал от американских переговорщиков, что США "обязуются предоставить Украине гарантии безопасности таким образом, что у россиян не будет сомнений, что (в случае нарушения перемирия. – Ред.) реакция США будет военной".

По его словам, спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф "был здесь однозначным".

"Это факт, что впервые стало так ясно, что американцы, европейцы и Украина стоят на одной стороне", – сказал премьер Польши.

Глава польского правительства также подчеркнул, что единственный реальный шанс убедить Россию принять участие в серьезных переговорах о прекращении войны или "по крайней мере о прекращении огня" – это объединение всего Запада.

"Нам необходимо вместе с американцами и украинцами оставаться союзниками, чтобы россияне и Путин увидели, что невозможно вбить клин между этими тремя сторонами", – сказал он.

Также Туск отметил, что вопрос возможных территориальных уступок остается открытым и очень сложным, что требует серьезного обдумывания со стороны Украины.

Поэтому он подчеркнул, что Польша не будет оказывать давления в этом вопросе, и что решение может основываться только на оценке и расчетах украинцев.

"Наша задача – поддержать их в этих переговорах, чтобы не было и речи о каком-либо триумфе России в этом противостоянии. Но это все еще очень сложная задача", – добавил Туск.

По данным СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ по итогам переговоров в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированной Донецкой области за Россией и признал, что в этом вопросе к компромиссу не приблизились.

Также он сообщил, что видит готовность США предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые будут действовать по принципу ст. 5 НАТО; параллельно обсуждаются также меры со стороны европейских партнеров.