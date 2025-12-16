Зеленський прокоментував перспективи з "репараційною позикою" від ЄС та без неї

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що очікувана репараційна позика від ЄС з використанням росактивів – вкрай важлива для України і за сценарію продовження війни, і у разі паузи в бойових діях, а відсутність цих грошей означатиме дефіцит коштів на закриття низки потреб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-брифінгу для ЗМІ дорогою до Нідерландів.

Президента запитали, наскільки кардинально може змінити ситуацію "репараційна позика", і що очікує на Україну з нею і без неї.

Зеленський зазначив, що цей чи інший формат використання заморожених російських активів означає можливість залучити від 150 до понад 210 млрд доларів і це gamechanger (фактор, що дуже впливає на хід гри).

"Це гарантія безпеки для України. Фінансова гарантія безпеки", – наголосив він, далі зазначивши, що це не менш важливо, аніж суто безпекові гарантії, які зараз обговорюються з партнерами.

Президент зазначив, що у контексті використання цих грошей слід розглядати "план А" із завершенням війни, та "план Б" з її продовженням.

"Якщо план "Б" і російська агресія продовжується, Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами. Ми розраховуємо як мінімум на 40-45, мені здається, все-таки, можемо розраховувати на 45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги. Тобто транш цієї репараційної позики. Який ми – якщо план "Б" і продовжується агресія – можемо використовувати на підтримку нашої армії, оборонного сектору ну і фінансових потреб, які нам потрібно, але, безумовно, на зброю, ППО, армію тощо. Ну є й "критичка", безумовно, інфраструктура, енергетика", – пояснив він.

У разі паузи в гарячій фазі війни ці кошти будуть серйозним внеском у відбудову України та її макрофінансову стабільність.

Він зазначив, що якщо у ЄС виникнуть проблеми зі схваленням цього рішення, потрібно буде шукати альтернативні шляхи.

"Напевно, вони більш складні. Але ми обговорюємо з ЄС, з лідерами, передусім з фон дер Ляєн та Коштою як керівниками Європейського Союзу, що вони будуть шукати альтернативу у цих розмірах цих траншів. Що може бути без неї? Мені здається, я вже відповів, що з нею. А що може бути без неї? А без неї буде дефіцит з усім тим, про що я сказав вище", – підсумував Зеленський.

Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.

Бельгія, на території якої перебувають заморожені російські активи, виступила категорично проти їхнього залучення для "репараційної позики" Україні, побоюючись юридичних наслідків для себе. Водночас в інших столицях наголошують, що неспроможність ЄС ухвалити це рішення вдарить не лише по Україні, а й по репутації Європи.

У ЄС заявили, що не планують ухвалювати це рішення без згоди Бельгії, хоча для цього достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів.

12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін – щоб не допустити у майбутньому їхнього розмороження через вето таких країн, як Угорщина.

Росія зі свого боку почала додаткове "залякування" Бельгії та вимагає у російському суді від бельгійського Euroclear майже 230 млрд доларів.

